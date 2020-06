Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Anhänger entwendet

Ahaus (ots)

Unbekannte stahlen einen Anhänger von einem Firmengelände in Ahaus. Dazu durchtrennten sie einen Maschendrahtzaun an der Max-Planck-Straße und brachen eine Deichselsicherung auf. Bei dem Plane und Spriegel Anhänger handelt es sich um ein einachsiges Fahrzeug der Marke Saris. Die Plane ist grün. Zur Tatzeit befand sich an dem Anhänger ein Kennzeichen aus dem Kreis Borken (BOR). Die Tat trug sich in der Zeit von Montag, 16.30 Uhr, bis Dienstag, 07.15 Uhr zu. Hinweise erbittet die Kripo Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

