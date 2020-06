Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Unfallverursacher flüchtet

Stadtlohn (ots)

Ein Unbekannter hat am Montag in Stadtlohn ein geparktes Auto angefahren und ist geflüchtet. Der Geschädigte gab an, dass er seine silbergraue Limousine gegen 17.00 Uhr auf dem Parkplatz einer Apotheke an der Josefstraße abgestellt habe. Bei seiner Rückkehr gegen 17.40 Uhr habe er einen Schaden an der linken hinteren Fahrzeugseite festgestellt. Ein Verursacher hätte sich nicht zu erkennen gegeben. Der Sachschaden wird auf circa 1.000 Euro geschätzt. Das Verkehrskommissariat Ahaus bittet um Hinweise unter Tel. (02561) 9260.

