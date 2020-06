Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Auto entwendet

Ahaus (ots)

Diebe haben am Dienstag ihr Unwesen am Ahauser Krankenhaus getrieben. Die Unbekannten stahlen in der Zeit von 07.20 Uhr bis 16.40 Uhr einen weißen Fiat 500 Lounge. Besonderheit an diesem Fahrzeug ist, dass es über ein Automatikgetriebe verfügt. Der Geschädigte hatte sein Auto mit den Kennzeichen aus Bocholt (BOH) auf den kostenfreien Parkflächen direkt an der Wüllener Straße gelegen geparkt. Die Kripo Ahaus bittet um Hinweise unter Tel. (02561) 9260.

