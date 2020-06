Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Motorradfahrer stirbt bei Unfall

Borken (ots)

Tödliche Verletzungen hat ein Motorradfahrer am Dienstag in Borken bei einem Unfall erlitten. Der 20-Jährige war gegen 15.00 Uhr auf der B67 in Richtung Borken unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen war er kurz vor der Abfahrt zur B70 in Schlangenlinien gefahren, auf die Gegenfahrbahn geraten und mit dem entgegenkommenden Lkw eines 42-jährigen Stadtlohners zusammengeprallt. Der Borkener verstarb noch an der Unfallstelle. Die B67 bleibt für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt.

