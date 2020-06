Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Einbruch in Wohnhaus

Vreden (ots)

Unbekannte haben am Montag in Vreden eine geringe Menge Bargeld aus einer Wohnung entwendet. Sie betraten durch eine unverschlossene Haustür ein Gebäude an der Straße Up de Bockholt und brachen eine Wohnungstür auf. Die Tat trug sich in der Zeit von 08.00 Uhr bis 08.40 Uhr zu. Hinweise bitte an die Kripo Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

