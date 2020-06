Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Kind stürzt mit Fahrrad

Stadtlohn (ots)

Leichte Verletzungen hat sich ein 12-Jähriger bei einem Sturz mit seinem Rad in Stadtlohn zugezogen. Der Stadtlohner war am Montag gegen 15.45 Uhr auf dem Schanzring in Richtung Meskesweide unterwegs. Im Kreuzungsbereich Schanzring/Meskesweide verlor er die Kontrolle über sein Fahrrad und fuhr nach rechts gegen ein geparktes Auto. Ein Rettungswagen brachte das Kind in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell