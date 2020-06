Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Gartenmöbel aus Ausstellung geklaut

Ahaus (ots)

Eine Gartensitzgruppe entwendeten Unbekannte von einem Möbelmarkt in Ahaus. Die Kunststoffsitzgruppe "Argentina" mit einem überdachten Dreisitzer, einem Hocker und einem Tisch stand in einer umzäunten Freifläche an der Von-Braun-Straße. Die Tat trug sich in der Zeit von Samstag, 17.30 Uhr bis Montag, 09.00 Uhr zu. Der Wert der Möbel wird mit circa 600 Euro beziffert. Die Kripo Ahaus bittet Zeugen, sich unter Tel. (02561) 9260 zu melden.

