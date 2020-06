Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Wessum - Gartenmöbel von Terrasse entwendet

Ahaus (ots)

Zwei Gartenstühle reichten Dieben wohl nicht aus. Diese Möbelstücke hatten Täter am 1. Mai von einer Terrasse einer Wohnanlage in Wessum geklaut. Wie erst jetzt bekannt wurde, kamen die Diebe am 23. Mai nochmals, um den Rest der Sitzgruppe zu stehlen. Durch laute Geräusche wurde die Geschädigte in der Nacht aus dem Schlaf gerissen. Eine Kette verhinderte den Diebstahl. Hinweise bitte an die Kripo Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

