Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Schöppingen - Müll gehört nicht in den Wald

Schöppingen (ots)

Bei einem Spaziergang hat ein Schöppinger am Samstag mehrere Müllsäcke und ein Fahrrad gefunden. Ein schwarzes Damenrad, Kleidung, Hausmüll und Arzneimittel hatten Umweltrüpel in einem Wäldchen an der Straße "In den Kämpen" entsorgt. Mit der illegalen Müllentsorgung wird sich nun die Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft beschäftigen. Der Unrat wurde vom Bauhof entsorgt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kripo Ahaus unter Tel. (02561) 9260 zu melden.

Abgelaufene oder nicht mehr benötigte Arzneimittel können in Apotheken oder am Schadstoffmobil abgegeben werden. Auch sonst gibt es für die Müllentsorgung legale und auch kostenfreie Möglichkeiten in den Städten und Gemeinden.

