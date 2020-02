Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Unfallflucht in Ludiwgbsurg und in Bietigheim-Bissingen; Vorfahrtsverletzung in Schwieberdingen; Unfallzeugen im Bereich Freiberg am Neckar gesucht

Ludwigsburg (ots)

Ludwigsburg-Eglosheim: Verkehrsunfallflucht

Zwischen Montag 06.00 Uhr und Dienstag 17.00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker einen Mazda, der in der Hahnenstraße in Ludwigsburg-Eglosheim, entgegengesetzt der Fahrtrichtung, entlang der Fahrbahn auf einem Parkstreifen abgestellt war. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker stieß vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen den geparkten Wagen und hinterließ an der Beifahrerseite einen Sachschaden von etwa 2.500 Euro. Der Verursacher machte sich anschließend, ohne sich um den Schaden zu kümmern, davon. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141 18-5353, entgegen.

Bietigheim-Bissingen: VW Golf auf Supermarktparkplatz beschädigt

Nach einer Unfallflucht, die am Dienstag in der Prinz-Eugen-Straße in Bietigheim-Bissingen verübt wurde, sucht die Polizei nach Zeugen. Die Fahrerin eines VW Golf hatte gegen 12.30 Uhr ihren Wagen auf dem Parkplatz eines Supermarktes abgestellt. Als sie etwa zehn Minuten später zurückkehrte, musste sie feststellen, dass die rechte Fahrzeugfront ihres Autos beschädigt war. Mutmaßlich ist ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beim Ein- oder Ausparken gegen den VW gestoßen und anschließend abgehauen. Der entstandene Sachschaden wurde auf rund 4.000 Euro beziffert. Der Verursacher saß eventuell am Steuer eines größeren Fahrzeugs. Hierbei könnte es sich um einen SUV oder Transporter gehandelt haben. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Verursacher geben können, melden sich bitte beim Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142 405-0.

Schwieberdingen: Vorfahrt missachtet

Ein Leichtverletzter und ein Sachschaden von etwa 18.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Dienstag gegen 11.05 Uhr in Schwieberdingen ereignete. Ein 42-Jähriger fuhr mit einem Renault von der Daimlerstraße in die Robert-Bosch-Straße ein, ohne mutmaßlich auf die Vorfahrtsregelung zu achten. Im Kreuzungsbereich stieß er schließlich mit einem Lkw Fiat Ducato zusammen, dessen 26 Jahre alter Fahrer auf der Robert-Bosch-Straße unterwegs war. Durch die Kollision erlitt der 26-jährige Fahrer leichte Verletzungen. Im Zuge der anschließenden Unfallaufnahme stellten hinzugezogene Polizeibeamte bei dem 42-Jährigen Alkoholgeruch fest. Nach einem Atemalkoholtest musste er sich einer Blutentnahme unterziehen und sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Der Renault war infolge des Unfalls nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

Freiberg am Neckar: Unfallzeugen gesucht

Noch Zeugen sucht die Polizei zu einem Verkehrsunfall, der am Dienstagabend gegen 21.30 Uhr in einem Kreisverkehr (L1113/Bietigheimer Straße) geschah. Der Kreisverkehr befindet sich am Ortseingang des Stadtteils Geisingen. Eine 31-jährige BMW-Lenkerin fuhr von der Bietigheimer Straße in den Kreisverkehr ein. Dort prallte sie mit einem VW zusammen, dessen 29 Jahre alter Fahrer sich bereits im Kreisverkehr befand. An den Fahrzeugen entstand dadurch ein Sachschaden von etwa 4.500 Euro. Die Autos blieben trotz Schäden fahrbereit. Um das genaue Unfallgeschehen klären zu können, werden Zeugen gebeten, die den Unfall beobachtet haben, sich mit dem Polizeirevier Marbach, Tel. 07144 900-0, in Verbindung zu setzen.

