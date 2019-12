Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Landwirte-Veranstaltung verläuft ohne Störungen

Borken (ots)

Einen störungsfreien und friedlichen Verlauf hat aus Sicht der Polizei am Donnerstagnachmittag eine Veranstaltung örtlicher Landwirte in der Innenstadt von Borken genommen. Daran nahmen circa 110 Personen mit rund 90 Fahrzeugen teil. Bei der An- und Abreise der Traktoren kam es zu keinen nennenswerten Verkehrsbehinderungen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell