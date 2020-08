Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - Betrunkener Fahrradfahrer fährt gegen Auto und flüchtet

Heiden (ots)

Am Samstagabend streifte ein Fahrradfahrer gegen 21.10 Uhr auf der Bahnhofstraße in Heiden einen parkenden Pkw und riss dabei den linken Außenspiegel ab. Er selbst stürzte, rappelte sich wieder auf und fuhr davon. Der Vorfall wurde durch eine Zeugin beobachtet und der Polizei mitgeteilt. Der Radfahrer wurde durch Polizeibeamte in Heiden angetroffen. Es handelt sich um einen 54 Jahre alten Heiderner, der deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein und untersagten die Weiterfahrt. Ein Arzt entnahm dem Beschuldigten eine Blutprobe, um die Blutalkoholkonzentration exakt nachweisen zu können.

