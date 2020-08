Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Ladendiebe rannten davon

Eine Festnahme

Bocholt (ots)

Am Samstag hielten sich zwei Mitarbeiter des Handelshof zu einer Pause vor dem Gebäude auf, als sie gegen 17.00 Uhr auf einen Mann und eine Frau aufmerksam wurden, die aus dem Geschäft rannten und offenbar flüchteten. Die Männer nahmen die Verfolgung auf und konnten die Frau einholen und festhalten. Dem Mann gelang die Flucht, er stieg in einen Opel Kadett, in dem der Fahrer offenbar auf seine Mittäter gewartet hatte. Die Täter fuhren in Richtung Dingden davon.

Im Rucksack der Ladendiebin, einer in Heidelberg gemeldeten 30-jährigen Asylbewerberin aus Georgien, wurden zwei Stangen Zigaretten gefunden. Was ihr Komplize gestohlen hatte, steht noch nicht fest. Er wird wie folgt beschrieben: Ca. 35 Jahre alt, ca. 185 - 190 cm groß, ca. 80 kg schwer, dunkle Haare, vermutlich osteuropäischer Herkunft, bekleidet mit Shorts und einem blauen Poloshirt.

Die Ermittlungen dauern an.

