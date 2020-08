Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Mülltonnen brannten

Bocholt (ots)

In der Nacht zum Sonntag wurden Feuerwehr und Polizei gegen 04.55 Uhr wegen eines Brandes auf der Hochfeldstraße alarmiert. Dort waren zwei Mülltonnen in Brand geraten und eine vorsätzliche Brandlegung ist nicht auszuschließen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990.

