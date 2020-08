Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Unfallflucht

Silberfarbener Kleinwagen gesucht

Vreden (ots)

Am Freitag hatte sich ein 40 Jahre alter Autofahrer aus Borken gegen 14.15 Uhr an der Kreuzung Ottensteiner Straße/B70 auf dem Linksabbiegerstreifen eingeordnet, um in Richtung Borken abzubiegen. Ein noch unbekannter Autofahrer war in gleicher Richtung unterwegs und wollte nach rechts abbiegen. Dabei fuhr er einen so weiten Bogen nach links, dass es zum seitlichen Zusammenstoß kam. Ohne anzuhalten bog der Unfallverursacher mit seinem silberfarbenen Kleinwagen (vermutlich ein Opel) nach rechts ab und flüchtete. Am Pkw des Borkeners war ein Sachschaden in einer Höhe von ca. 3.000 Euro entstanden. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Ahaus (02561) 9260.

