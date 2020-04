Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Steinfeld- Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Samstag, 04. April 2020, um 17:50 Uhr, befuhr ein 76-jähriger aus Lohne mit seinem E-Bike den Geh-/Radweg der Lehmder Straße in Richtung Bundesstraße 214. Eine 61-jährige Pkw-Fahrerin aus Steinfeld wollte mit ihrem Pkw von der Straße Am Osterberg auf die Lehmder Straße aufbiegen. Dabei missachtete sie die Vorfahrt des E-Bike-Fahrers. Es kam zum Zusammenstoß. Der E-Bike-Fahrer stürzte. Er wurde dabei leicht verletzt dem Krankenhaus Lohne zugeführt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 500 Euro.

Neuenkirchen-Vörden- Einbruch in Tankstelle

Am Montag, 06. April 2020, gegen 03.05 Uhr, kam zu einem versuchten Einbruch in der Straße Bieste bei einem dortigen Metallbau/ technischen Handel/ Tankstelle. Bislang unbekannte Täter schlugen ein Fenster ein und versuchten in das Gebäudeinnere zu gelangen. Hierbei wurde eine Alarmanlage ausgelöst. Vermutlich entfernten sich die Täter daraufhin vom Tatobjekt in unbekannte Richtung. Nach derzeitigen Erkenntnissen sind die Räumlichkeiten nicht betreten und keine Gegenstände entwendet worden. Hinweise nimmt die Polizei Neuenkirchen-Vörden (Tel. 05493-1797) entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Nadine Luttmann, PKin

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell