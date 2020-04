Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bösel- Sachbeschädigung an PKW

Am Sonntag, 05. April 2020, gegen 23.45 Uhr, kam es in der Straße Ligusterweg zu einer Sachbeschädigung an einem PKW. Nach bisherigen Erkenntnissen beschädigte ein bislang unbekannter Täter mit einer Bierflasche das Dach sowie die Windschutzscheibe eines Citroen C2. Der PKW war in einer Parklücke vor einem Wohnhaus abgestellt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro. Der Täter wurde als männlich, ca. 30 Jahre, bekleidet mit einem Kapuzenpullover beschrieben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bösel (Tel. 04494-308) entgegen

