Vechta- Brand eines Fachwerkhauses

Am Sonntag, 05. April 2020, gegen 21.30 Uhr, wurde der Polizei ein Brand eines Fachwerkhauses in der Straße Telbrake mitgeteilt. Als die ersten Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, befanden sich bereits alle Bewohner unverletzt außerhalb des Hauses. Im Bereich des Dachstuhles konnte ein offenes Feuer festgestellt werden. Bei der Brandbekämpfung wurde die Feuerwehr Vechta durch die Feuerwehr Langförden, Feuerwehr Lutten und durch die Feuerwehr Damme unterstützt. Es waren insgesamt ca. 110 Einsatzkräfte der Feuerwehr vor Ort. Zudem befanden sich vorsorglich Einsatzkräfte des Rettungsdienstes vor Ort. Der Dachstuhl des Fachwerkhauses ist durch das Feuer nahezu vollständig zerstört worden. Der entstandene Sachschaden wird bislang auf 800.000 Euro geschätzt. Da das Wohnhaus nicht mehr bewohnbar ist, wollten die Bewohner des Hauses vorrübergehend bei Angehörigen untergekommen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Neuenkirchen-Vörden- Einbruch in Kiosk

Am Montag, 06. April 2020, gegen 03.25 Uhr, kam es in der Bahnhofstraße bei einem dortigen Kiosk zu einem Einbruch. Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich durch Einschlagen einer Fensterscheibe Zugang zum Kiosk. Im Kiosk wurde der Täter durch den Kioskinhaber überrascht. Anschließend flüchtete der Täter zu Fuß in Richtung Bahnhof. Eine sofort eingeleitete Fahndung führte nicht zum Auffinden des Täters. Der Täter wurde als männlich, ca. 30 Jahre alt, ca. 180 cm groß, schwarze Jacke mit Kapuze und grauer Hose beschrieben. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden durch den Täter Tabakwaren entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Neuenkirchen-Vörden (Tel. 05493-1797) entgegen.

