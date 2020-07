Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Brandstiftungen/ Polizei sucht Zeugen

Heinsberg-Porselen (ots)

An der Straße Holzerfeld standen am 27. Juli (Montag), gegen 6.10 Uhr, etwa 50 Quadratmeter eines Feldes in Flammen. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht.

Gegen 14.50 Uhr wurde dann der Brand einer 15 Meter langen Hecke eines Einfamilienhauses an der Rurtalstraße entdeckt. Durch die Feuerwehr konnten die Flammen gelöscht werden.

Die Polizei nahm in beiden Fällen die Ermittlungen zur Brandursache auf.

Zur Klärung suchen die Beamten Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen entgegen, unter der Telefonnummer 02452 920 0.

