POL-HB: Pol.-HB.: Nr.: 0436 --Tödlicher Verkehsunfall in Bremen Kattenturm

-28277 Bremen, Kattenturmer Heerstr. 154, 16.07.2020, 17.20 Uhr Eine Sattelzugkombination (Fahrer männlich, 24 Jahre) befuhr die Kattenturmer Heerstr. in stadtauswärtige Richtung und musste aufgrund Rotlicht verkehrsbedingt halten. In Höhe Hausnummer 154 wollte ein 55-jähriger männlicher Radfahrer vermutlich die Stillstandsituation des Verkehrs ausnutzen und überquerte die Fahrbahn, aus Richtung des dortigen Combi-Verbrauchermarktes kommend, hinter der Sattelkombination. Auf der gegenüber liegenden Seite angekommen, wollte er zwischen dem Auflieger und dem Bordstein auf den dortigen Radweg seine Fahrt weiter fortsetzen. Am Bordstein kam er ins straucheln und geriet unter den Auflieger. In diesem Moment setzte sich die Sattelkombination in Bewegung. Die männliche Person wurde überrollt und verletzte sich dabei tödlich. Der Fahrer der Sattelzugkombination setzte seine Fahrt fort und konnte später durch niedersächsische Kollegen auf der A1 in Höhe Anschlussstelle Vechta angehalten werden.

