Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0434 --Ordnungsdienstmitarbeiter mit Flasche beworfen--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Mitte, Jakobistraße Zeit: 15.07.20, 21 Uhr

Eine Frau bewarf am Mittwochabend in der Innenstadt zwei Mitarbeiter des Ordnungsdienstes mit einer Flasche. Die 29-Jährige konnte gestellt und vorläufig festgenommen werden.

Zunächst schleuderte die Frau eine mit Wasser gefüllte PET-Flasche gegen die Windschutzscheibe des Dienstwagens, der an der Kreuzung Am Wall, Bürgermeister-Smidt-Straße vor einer Ampel hielt. Die 29-Jährige hob ihren Wurfgegenstand anschließend wieder auf und lief weg. Die 37-jährige Ordnungsdienstmitarbeiterin und ihr 39 Jahre alter Kollege stiegen aus und rannten hinterher. Die Frau warf daraufhin die Flasche auf ihre Verfolger, verfehlte sie jedoch knapp. Sie konnte schließlich in der Jakobistraße gestellt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Die 29 Jahre alte Frau wurde mit zur Wache genommen. Die Einsatzkräfte fertigten Strafanzeigen wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen

Nils Matthiesen

Telefon: 0421 361-12114

pressestelle@polizei.bremen.de

http://www.polizei.bremen.de

http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell