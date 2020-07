POL-HB: Nr.: 0433 --45-Jähriger mit Messer verletzt

Polizei Bremen

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es vor einer Unterkunft für Flüchtlinge in Burglesum zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Bewohnern. Dabei wurde ein 45 Jahre alter Mann mit einem Messer verletzt.

Gegen 01:10 Uhr verabredete sich der 45-Jährige mit einem 35 Jahre alten Bekannten vor einem Wohnheim für Geflüchtete in der Straße Am Rastplatz. Hier kam es zwischen den beiden zu Streitigkeiten bezüglich der Eigentumsverhältnisse einer Tasche. Die Auseinandersetzung eskalierte und der 35-Jährige schlug und trat auf seinen älteren Widersacher ein. Der Angreifer zückte schließlich ein Messer, verletzte den 45-Jährigen damit und flüchtete anschließend. Der Verletzte blieb zurück und verständigte einen Mitarbeiter der Unterkunft. Er kam mit Schnittverletzungen im Bereich des Oberkörpers in ein Klinikum.

Die weiteren Ermittlungen, auch zum Aufenthaltsort des Tatverdächtigen, wurden aufgenommen. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421 362-3888 entgegen.

