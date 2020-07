Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0429 --Rettungssanitäter bedroht--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Vegesack Zeit: 14.07.20, 13.30 Uhr

Ein offensichtlich kranker Mann, der sich nicht behandeln lassen wollte, bedrohte am Dienstag in Vegesack Rettungskräfte und löste damit einen Großeinsatz der Polizei aus.

Der 64 Jahre alte Bremer entließ sich vergangene Nacht selbstständig aus dem Krankenhaus. Da er am Mittag aber Hilfe benötigte, rief seine Frau einen Rettungswagen. Beim Eintreffen der Sanitäter und des Notarztes schoss der 64-Jährige vor der Wohnung mit einer Schreckschusspistole in Richtung der Helfer. Da zu diesem Zeitpunkt noch nicht klar war, ob es sich um eine scharfe Waffe handelte, rückte die Polizei mit einem entsprechenden Großaufgebot an. Der Mann ließ sich widerstandslos festnehmen, die Waffe wurde beschlagnahmt. Der Bremer wurde zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, die weiteren Ermittlungen dauern an.

