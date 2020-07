Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0427 --Verkehrsunfall in Osterholz--

Ort: Bremen-Osterholz, Auf der Schevemoorer Heide Zeit: 10.07.20, 12:10 Uhr

Am Freitagmittag kam es in Bremen-Osterholz zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem neunjährigen Kind. Das Mädchen verletzte sich dabei leicht. Die Polizei sucht eine Unfallbeteiligte und Zeugen.

Die Neunjährige ging gegen 12:10 Uhr die Straße Auf der Schevemoorer Heide entlang. Dabei fuhr ihr aus noch ungeklärter Ursache eine Frau mit einem grauen Auto über den Fuß. Die Dame sprach das Kind daraufhin an und wollte es nach Hause fahren. Das Kind reagierte dabei so, wie es ihr von ihrer Mutter vermittelt wurde und stieg nicht in das Auto der fremden Frau ein. Stattdessen lief es nach Hause und erzählte ihrer 29-jährigen Mutter von dem Vorfall, die danach die Polizei informierte. Die Neunjährige verletzte sich bei dem Unfall leicht. Die unfallbeteiligte Frau informierte nicht die Polizei und konnte bislang noch nicht ermittelt werden.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Verkehrsbereitschaft unter 0421 362-14850 zu melden.

