Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0426--16-Jährige angegriffen - Polizei sucht Zeugen--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Mitte, Unser Lieben Frauen Kirchhof Zeit: 12.07.20, 3 bis 4.20 Uhr

Am frühen Sonntagmorgen wurde eine 16-Jährige in der Bremer Altstadt von drei bislang noch unbekannten Tätern angegriffen und verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein Zeuge rief die Polizei am frühen Sonntagmorgen in die Bremer Altstadt. Die alarmierten Einsatzkräfte trafen dort auf eine verletzte Jugendliche. Die 16-Jährige gab an, auf dem Nachhauseweg von drei Männern im Bereich Unser Lieben Frauen Kirchhof angegriffen und bedrängt worden zu sein. Dabei wurde sie auch von einem der Angreifer mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Anschließend flüchtete das Trio in unbekannte Richtung. Die 16-Jährige musste in einem Krankenhaus ambulant behandelt werden.

Die Täter wurden als junge Männer zwischen 20 und 25 Jahren, mit dunklem Teint beschrieben und sollen etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß sein.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Ermittler suchen Zeugen und fragen: Wer hat am frühen Sonntagmorgen zwischen 3 und 4.20 Uhr in der Altstadt diesbezüglich verdächtige Beobachtungen gemacht? Sachdienliche Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 362-3888 jederzeit entgegen.

