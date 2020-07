Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0422--Unbekannter raubt Jungen Handy - Polizei sucht Zeugen--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Neustadt, Gottfried-Menken-Straße Zeit: 12.07.20, 17 Uhr

Ein bislang noch unbekannter Täter raubte einem Neunjährigen das Handy in der Bremer Neustadt. Verletzt wurde niemand, die Polizei sucht Zeugen.

Der Junge befand sich mit zwei weiteren Spielkameraden auf einem Spielplatz an der Gottfried-Menken-Straße, als sich den Kindern ein Erwachsener näherte und sie mit "Hallo" begrüßte. Dabei ergriff der Mann das Handy des Neunjährigen, welches dieser gerade in der Hand hielt. Es kam zu einem Gerangel, wobei ein anderes Kind zu Boden fiel. Anschließend flüchtete der Räuber unerkannt in Richtung Kirchweg.

Der Täter wurde als ca. 30 bis 40 Jahre alt und mit etwa 1,90 Meter Größe beschrieben. Er trug eine grüne Jacke und eine schwarze Hose mit drei schwarzen Streifen an der Seite. Am Unterarm soll der Mann tätowiert sein.

Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat im Bereich des Spielplatzes in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht? Sachdienliche Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 362-3888 jederzeit entgegen.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen

Franka Haedke

Telefon: 0421/362-12114/-115

Fax: 0421/362-3749

pressestelle@polizei.bremen.de

http://www.polizei.bremen.de

http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell