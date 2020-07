Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0432 --Schnellrestaurant-Kunden rausgefegt--

Ort: Bremen-Obervieland, Borgwardstraße Zeit: 16.07.20, 03.15 Uhr

Der Streit um die Qualität eines Burgers endete in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in einem Schnellrestaurant in Obervieland mit einer handfesten Auseinandersetzung zwischen Personal und Kunden. Es flogen Fäuste, eine Desinfektionsflasche und Besenstiele.

Zwei 17 und 18-jährige Bremer orderten am Autoschalter des Restaurants in der Borgwardstraße ihren nächtlichen Imbiss und stellten später fest, dass die Bestellung nicht vollständig war. Das Duo fuhr hungrig zurück, um auf den Missstand aufmerksam zu machen. Nachdem die Tüte korrekt aufgefüllt wurde, beklagten sich die jungen Männer nun darüber, dass ja die erste Bestellung kalt geworden war. Die Mitarbeiter reagierten prompt und reichten heiße Burger nach. Da ein Fleischbrötchen aber laut Meinung der Kunden aussah als käme es aus dem Abfalleimer, verließen die beiden das Auto und eilten zornig ins Restaurant. Da der 18-Jährige keine Maske trug und auch nicht willig war, die Räumlichkeiten zu verlassen, kam es zunächst zu gegenseitigen Beleidigungen, Personal versus Kunden. Kurz danach wurde Stufe zwei gezündet und die Hungrigen lieferten sich mit zwei 26 und 30 Jahre alten Mitarbeitern ein Gefecht ums Essen. Hierbei verwendeten die Teilnehmer folgende Hilfsmittel: Ein Stuhl, ein Besen, die Fäuste, eine Desinfektionsflasche. Die Beteiligten zogen sich Schmerzen, Beulen und Kratzer zu, verzichteten aber allesamt auf eine medizinische Versorgung.

Die Polizei ermittelt nun wegen gegenseitiger gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung.

