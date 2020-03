Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 200324.1 Satjendorf: Drei leicht Verletzte bei Unfall

Satjendorf (ots)

Am späten Montagnachmittag ist es an der Kreuzung der Landesstraßen 165 und 259 in Höhe Satjendorf zu einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge gekommen. Insgesamt drei Personen erlitten leichte Verletzungen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr der 20 Jahre alte Fahrer eines VW Lupo mit seinem 19 Jahre alten Beifahrer gegen 17:50 Uhr die L 259 aus Giekau kommend in Richtung Todensdorf und übersah offenbar im Kreuzungsbereich der L 165 eine vorfahrtberechtigte 55-jährige Mini-Fahrerin, die in Richtung Schönberg fuhr. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Wagen.

Alle drei erlitten leichte Verletzungen und kamen zur Behandlung in ein Krankenhaus. Sowohl der Lupo wie auch der Mini mussten abgeschleppt werden. Neben Polizeibeamten aus Lütjenburg waren der Rettungsdienst und die Freiwilligen Feuerwehren aus Darry und Hohenfelde eingesetzt. Die Maßnahmen an der Unfallstelle dauerten bis gegen 19:15 Uhr an. Alkohol und/oder Betäubungsmittel haben keine Rolle bei dem Unfall gespielt.

Matthias Arends

