Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Scheibenwischer an einem geparkten BMW X5 gestohlen - Polizei nimmt Hinweise entgegen

VS-Schwenningen (ots)

Beide Scheibenwischer eines in der Bert-Brecht-Straße abgestellten BMWs des Typs X5 hat ein unbekannter Täter in den späten Abendstunden des Donnerstags abmontiert und sich anschließend mit den Wischern "aus dem Staub gemacht". Der BMW parkte im Zeitraum von etwa 17.30 Uhr bis 21.15 Uhr vor dem Anwesen Nummer 20, als sich der Unbekannte an dem Wagen zu schaffen machte. Die Polizei Schwenningen (07720 8500-0) ermittelt nun wegen des begangenen Diebstahls und nimmt Hinweise entgegen.

