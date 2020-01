Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Abbiegeunfall fordert zwei total beschädigte Autos

VS-Villingen (ots)

Totalschaden an zwei beteiligten Autos in Höhe von rund 27.000 Euro hat ein Verkehrsunfall gefordert, der sich am Donnerstagvormittag, gegen 10.15 Uhr, im Einmündungsbereich Lantwattenstraße und Bertholdstraße ereignet hat. Ein 24-jähriger Fahrer eines Ford Kugas war auf der Bertholdstraße stadteinwärts unterwegs und wollte an der Einmündung nach links auf die Lantwattenstraße abbiegen. Hierbei achtete der junge Mann nicht auf einen entgegenkommenden Toyota Yaris eines 73-jährigen Autofahrers, der auf der Bertholdstraße stadtauswärts fuhr. Bei einem heftigen Zusammenprall der beiden Autos wurden glücklicherweise keine Personen verletzt. Abschleppdienste kümmerten sich im Anschluss der Unfallaufnahme um den Abtransport der beiden nicht mehr fahrbereiten Autos.

Rückfragen bitte an:

Dieter Popp

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1012

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell