Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 200319.3 Kiel: Aufmerksamer Zeuge führt Polizei zu drei Trickdieben

Kiel (ots)

Am Mittwoch, den 18. März, meldete sich ein Zeuge über den Polizeiruf 110 bei der Leitstelle. Er hatte gegen 17:15 Uhr auf dem gemeinsamen Parkplatz eines Super- sowie eines Baumarktes in der Gutenbergstraße drei Männer beobachtet, die mehrmals Frauen ansprachen und mit der sogenannten "Antanz-Masche" versucht haben sollen, Wertsachen zu stehlen. Das scheint ihnen in mindestens einem Fall auch gelungen zu sein.

Den schnell vor Ort eingetroffenen Beamten des 3. Polizeireviers gelang es, die teils bereits polizeibekannten Männer vorläufig festzunehmen. Zwei 28-jährige Tatverdächtige sowie ein 30-jähriger Tatverdächtiger stehen im Verdacht, kurz vor der durch den Zeugen beobachteten Versuche einer 42-jährigen Frau Bargeld entwendet zu haben. Die Täter sollen arbeitsteilig vorgegangen sein. Im geschilderten Fall fragte einer der Männer nach dem Weg zum Bahnhof, während ein anderer Bargeld der Frau an sich nahm.

Eine weitere Frau (62 Jahre) konnte ermittelt werden, die ebenfalls in der geschilderten Weise betroffen gewesen sein soll. Ihr Begleiter konnte den Diebstahl von Geld verhindern.

Die Beamten verbrachten die Tatverdächtigen zum Kriminaldauerdienst, der erkennungsdienstliche Maßnahmen durchführte. Die Männer wurden anschließend entlassen.

