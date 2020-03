Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 200319.2 Kiel: Zeugen nach versuchtem Raub in der Wik gesucht

Kiel (ots)

Mittwochnachmittag hat ein unbekannter Täter versucht, einen 63-Jährigen zu berauben. Nachdem sich der Mann erfolgreich zur Wehr setzte, flüchtete der Täter ohne Beute. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.

Der 63-Jährige gab gegenüber der Polizei an, dass er sich gegen 16:45 Uhr an der Einmündung Mangoldtstraße / Johann-Fleck-Straße befunden habe. Dort habe ihn der Täter angesprochen und Geld gefordert. Davon unbeeindruckt habe er sich mit seinem Regenschirm zur Wehr gesetzt und so den Täter erfolgreich vertrieben.

Er beschrieb ihn als etwa 23 Jahre alt, 170 cm bis 175 cm groß, dunkelhaarig und von schlanker Statur. Er soll eine olive-farbene Cargohose, ein Oberteil mit grauer Kapuze und schwarze Schnürstiefel getragen haben.

Das Kommissariat 13 der Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Insbesondere kommt eine ältere Dame als Zeugin in Frage, die sich zum Tatzeitpunkt in der Nähe befunden haben soll. Hinweise nehmen die Beamten unter 0431 / 160 3333 entgegen.

Matthias Arends

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kiel

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Gartenstraße 7, 24103 Kiel



Tel. +49 (0) 431 160 - 2010 bis 2012

Fax +49 (0) 431 160 - 2019

Mobil 1 +49 (0) 171 290 11 14

Mobil 2 +49 (0) 171 30 38 40 5

E-Mail: Pressestelle.Kiel.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell