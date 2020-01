Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Postfiliale

Lüdenscheid (ots)

Hier gelangten unbekannte Einbrecher in der Nacht zum heutigen Donnerstag in einen Biomarkt an der Heerstraße und stahlen aus der dort integrierten Postfiliale Briefmarken im Wert von mehreren tausend Euro. Es entstand Sachschaden.

Innerhalb der letzten acht Tage brachen Unbekannte in ein Haus an der Brügger Höh ein und durchsuchten Räumlichkeiten und Behältnisse. Über Art und Umfang der Beute können noch keine Angaben gemacht werden. Es entstand Sachschaden.

Hinweise zu den Einbrechern nimmt die Polizei in Lüdenscheid entgegen.

