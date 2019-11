Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Bruchhausen-Vilsen - Verkehrsunfall mit zwei Toten ---

Diepholz (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der L 202 sind am heutigen Vormittag gegen 10.00 Uhr zwei junge Menschen getötet worden.

Eine 21-jährige Pkw-Fahrerin aus Bruchhausen-Vilsen befuhr die L 202 von Martfeld in Richtung Bruchhausen-Vilsen. In Kleinenborstel geriet sie Ausgangs einer Rechtskurve zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab. Beim Zurücklenken geriet der Pkw ins Schleudern drehte sich und prallte links neben der Fahrbahn mit der Beifahrerseite gegen einen Baum. Der Aufprall war so stark, das die Fahrerin und ihr 23-jähriger Beifahrer aus Martfeld eingeklemmt und getötet wurden.

Die Feuerwehr Bruchhausen-Vilsen und weitere Wehren aus dem Umland mussten beide Personen aus dem stark beschädigten Pkw befreien.

Die Polizei hat erste Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Die Straße musste für die Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten für ca. zwei Stunden gesperrt werden.

