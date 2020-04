Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: Dachstuhlbrand

Ratingen (ots)

Am heutigen Mittag wurde die Feuerwehr Ratingen zu einem Dachstuhlbrand zum Voisweg alarmiert. Beim Eintreffen an der Einsatzstelle stellte sich heraus, dass sich auf der Stirnseite des Flachdaches unter einer Verkleidung ein Schwellbrand entwickelt hat. Der Mieter hatte bereits versucht mit einem handelsüblichen Wasserschlauch diesen Schwellbrand zu löschen. Die Feuerwehr entfernte die Verkleidung. Unterhalb dieser Verkleidung konnten kleine Glutnester in der Isolierung ausfindig gemacht werden, die mit einem Wasser-Schaummittelgemisch abgelöscht worden. Der gesamte Bereich wurde nach Abschluss der Löscharbeiten nochmals mit einer Wärmebildkamera kontrolliert. Die Feuerwehr Ratingen war mit den Führungsdiensten A und B der Berufsfeuerwehr Ratingen, dem Rettungsdienst der Stadt Ratingen, dem Löschzug der Berufsfeuerwehr, den Löschzügen Ratingen Mitte und Tiefenbroich, sowie der zweiten Drehleiter aus Ratingen-Lintorf vor Ort.

