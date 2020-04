Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: Verkehrsunfall mit Straßenbahn

Ratingen (ots)

Ratingen-Mitte, 23.04.20, 22:42 Am späten Donnerstagabend wurde die Feuerwehr Ratingen zu einem Einsatz "Verkehrsunfall mit Straßenbahn" alarmiert. An der Kreuzung Düsseldorfer Str./Europaring war es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und der Linie U72 gekommen. Vor Ort stellte sich jedoch heraus, dass keine der beteiligten Personen verletzt oder eingeklemmt war. Lediglich das Fahrzeug hatte sich an der Straßenbahn verkeilt. Dieser Zustand konnte schnell beseitigt und die Kreuzung für den Verkehr wieder frei gegeben werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Im Einsatz waren Kräfte der Berufsfeuerwehr, die Freiwillige Feuerwehr des Löschzugs Mitte sowie der Rettungsdienst der Städte Ratingen und Heiligenhaus.

