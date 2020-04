Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: Feuerwehr Ratingen unterstützt bei Großbrand in Niederkrüchten-Elmpt

Ratingen (ots)

Um 2:56 Uhr in der heutigen Nacht wurden Kräfte der Feuerwehr Ratingen zur Unterstützung bei einem ausgedehnten Moor- und Waldbrand in Niederkrüchten-Elmpt an der niederländisch-deutschen Grenze alarmiert.

Zur Bewältigung der umfangreichen Brandbekämpfungsmaßnahmen wurden durch die Einsatzleitung mehrere Bezirksbereitschaften angefordert, darunter auch Kräfte der Feuerwehr Ratingen und weiterer Feuerwehren aus dem Kreis Mettmann. Die Bezirksbereitschaften sind ein erprobtes und bewährtes landesweites Konzept zur überörtlichen Hilfeleistung.

Die Kräfte der Feuerwehr Ratingen unterstützen als Abschnittsleitung die Einsatzleitung. Derzeit sind 82 Kräfte aus dem Kreis Mettmann, der Stadt Düsseldorf und dem Rheinkreis Neuss sowie zahlreiche weitere Einsatzkräfte im Einsatz. Die Brandbekämpfung erfolgt teilweise mit Hubschraubern der Bundespolizei. Zur Löschwasserversorgung wurden aktuell 7,6km Schlauchleitung verlegt.

Im Einsatz sind seitens der Feuerwehr Ratingen die Sondereinheiten Führung, die Sondereinheit Information und Kommunikation sowie Kräfte des Löschzuges Breitscheid. Auf die Pressemeldungen der Feuerwehr Niederkrüchten und die Meldungen des Kreisfeuerwehrverbandes Mettmann in den sozialen Medien wird verwiesen.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Ratingen

Stefan Dahlmann

Telefon: 02102/55037777

E-Mail: stefan.dahlmann@ratingen.de

www.feuerwehr-ratingen.de

Original-Content von: Feuerwehr Ratingen, übermittelt durch news aktuell