Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Reken - Motorrollerfahrer nach Unfall gesucht

Reken (ots)

Am Freitagmorgen befuhr ein 58 Jahre alter Pedelecfahrer aus Reken gegen 07.35 Uhr den Radweg der Lembecker Straße in Richtung Heiden. Etwa in Höhe der Industriestraße kam ihm ein Motorrollerfahrer entgegen, der sein Mobiltelefon in der Hand hielt, darauf schaute und abgelenkt war. Der Roller geriet immer mehr auf die Fahrspur des Pedelecfahrers, der nach rechts ausweichen musste und gegen ein Verkehrsschild fuhr. Der 58-Jährige stürzte und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Der Fahrer oder die Fahrerin des rot-weiß-schwarzen Kymco-Rollers setzte die Fahrt ohne anzuhalten fort. Der Fahrer/die Fahrerin trug einen gelben Helm mit getönten Visier. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Borken (02861) 9000.

