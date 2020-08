Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Borken (ots)

Am Freitag bog ein 67 Jahre alter Autofahrer aus Borken gegen 15.15 Uhr von der Turmstraße nach links auf die Brinkstraße ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem 53 Jahre alten Motorradfahrer aus Borken, welcher die Brinkstraße in Richtung Wilbecke befahren und grundsätzlich Vorfahrt hatte. Der Motorradfahrer stürzte und zog sich dabei so schwere Verletzungen zu, dass er im Krankenhaus stationär aufgenommen wurde.

