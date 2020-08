Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Randalierer musste in Gewahrsam genommen werden - und das gleich zweimal

Ahaus (ots)

Polizeibeamte nahmen am Freitag, gegen 07.15 Uhr einen 37 Jahre alten in Ahaus gemeldeten Mann in Gewahrsam, weil dieser im Gebäude des Gesundheitszentrums mehrere Platzverweise nicht befolgt hatte. Gegen 13.30 Uhr wurde der Mann entlassen, weil er sich offenbar beruhigt hatte.

Eine Stunde später mussten Polizeibeamte den Mann erneut in Gewahrsam nehmen. Er hatte stark alkoholisiert und ohne Mund-Nasen-Schutz in einer Sparkassenfiliale an der Bahnhofstraße randaliert und Kunden belästigt.

Er hatte zudem eine Sonnenbrille der Marke Polaroid dabei, an der sich noch das Etikett befand. Die Brille wurde als mutmaßliches Diebesgut sichergestellt.

Der 37-Jährige Asiate ist in den letzten Tagen mehrfach als stark alkoholisierter Randalierer aufgefallen.

