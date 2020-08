Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Traktorfahrer war alkoholisiert

Ahaus (ots)

Polizeibeamte kontrollierten am Freitagabend, gegen 21.55 Uhr einen 51 Jahre alten Traktorfahrer auf der Straße Stegge, weil die Beleuchtung mangelhaft war. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand. Eine Atemalkoholanalyse ergab einen Wert von 0,38 mg/l. Ab einem Wert von 0,25 mg/l liegt eine Verkehrsordnungswidrigkeit vor. Für diese Verkehrsordnungswidrigkeit ist ein Bußgeld in einer Höhe von mindestens 500 Euro vorgesehen, zudem zwei Punkte in der "Verkehrssünderdatei" und ein einmonatiges Fahrverbot. Im Wiederholungsfall erhöht sich das Fahrverbot auf drei Monate und das Bußgeld im ersten Wiederholungsfall auf 1.000 Euro und anschließend auf 1.500 Euro.

