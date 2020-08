Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Reken - Unfallverursacher flüchtete

Reken (ots)

Einen grauen VW Golf hat ein unbekannter Autofahrer am Donnerstag in Bahnhof Reken angefahren. Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr er gegen 18.50 Uhr rückwärts gegen das an der Bahnhofstraße in einer Einfahrt stehende Fahrzeug. Der Verursacher setzte anschließend mit einem sandfarbenen Fahrzeug, vermutlich ein Suzuki, seine Fahrt in Richtung Groß Reken fort. Bei dem Flüchtigen soll es sich um einen circa 180 cm großen Mann handeln. Das Verkehrskommissariat Borken bittet um Hinweise unter Tel. (02861) 9000.

