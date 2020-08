Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Fahrraddieb durch Zeugen gestellt

Bocholt (ots)

Ein 40-jähriger Bocholter lief am Donnerstag, gegen 07.10 Uhr mit einem verschlossenen Pedelec über die Werther Straße. Sein Pech, der 29-jährige Eigentümer des Fahrrades entdeckte ihn dabei und sprach ihn an. Das Pedelec wolle er grade zur Polizei bringen, gab der Täter an. Die hinzugerufenen Polizeibeamten fanden in seinem Rucksack weiteres vermeintliches Diebesgut aus anderen Taten. Eine vorläufige Festnahme war die Folge. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 40-Jährige wieder entlassen. Die Ermittlungen dauern an.

