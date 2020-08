Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Lüftungsanlage des Fildekenbads besprüht

Bocholt (ots)

Unbekannte haben am Donnertag die Lüftungsanlage auf dem Dach des Fildekenbads an der Rheinstraße mit Farbe besprüht. Gegen 19.40 Uhr meldete sich ein Zeuge bei der Polizei. Er hatte zwei junge Männer auf dem Dach des Gebäudes gesehen. Die Halle ist zurzeit mit einem Gerüst umbaut. Diese Gelegenheit nutzten die Unbekannten, um ihr Werk auf dem Dach zu verrichten. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Dietmar Brüning

Telefon: +49 (0) 2861-900 2202

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell