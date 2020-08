Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Dachrinnenreinigung mit teuren Folgen und einem hohen Schaden für einen Senior - hoher vierstelliger Schaden

Wilhelmshaven (ots)

Am 31.07.2020 wurde bei der Polizei ein erneuter Fall von sog. falschen Handwerkern angezeigt. Bereits Mitte Juli sollten zwei junge Männer bei einem älteren Wilhelmshavener u.a. die Dachrinne reinigen, einen kleinen Teil des Daches reparieren und den Dachboden ausbauen und reparieren. Die Dachrinnenreinigung wurde durchgeführt, danach sei man gemeinsam zur Bank gefahren, um 3000,00 EUR am Automaten abzuheben. Nach bisherigem Ermittlungsstand sei diese Summe den beiden Männern auch übergeben worden; die Männer wollten mit dem Geld angeblich Material kaufen. Anschließend wären die Täter zwar nochmals vorstellig geworden, weitere Arbeiten hätten sie bei dem Senior jedoch nicht ausgeführt. Nach jetzigen Kenntnissen soll es nochmals zu einer Geldabhebung von 6.000 EURO gekommen sein, so dass der Senior ein zweites Mal mit den beiden Unbekannten zum Geldinstitut gefahren sein könnte. Polizeiliche Anschlussermittlungen ergaben, dass die beiden bei mehreren Bewohnern in der Siedlung geklingelt hätten. "Die Täter suchen sich gezielt ältere Personen aus, um sich an dem Vermögen der Seniorinnen und Senioren bereichern zu können" warnt Andrea Papenroth, Pressesprecherin der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland. "Hier wird auf perfide Art das Alter ausgenutzt, um das oftmals beeinträchtigte Erinnerungsvermögen, vielleicht auch erste körperlich vorhandene Beschwerden auszunutzen, um an das mühsam Ersparte der Rentner zu gelangen!" Zuletzt hatte die Polizeiinspektion in der Pressemeldung vom 30.07.2020 vor diesem unseriösen und betrügerischen Vorgehen gewarnt, s. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68442/4666514. Die bislang unbekannten Täter sollen einen weißen VW Transporter Kombi mit zwei Leitern auf dem Dach genutzt haben. Auf dem möglicherweise aus Osnabrück kommenden Fahrzeug soll u.a. eine Aufschrift "Dachdecker" vorhanden gewesen sein. Gegenwärtig ist dieser Modus Operandi landesweit eine verstärkt auftretende Masche, so dass die Polizei um Aufmerksamkeit bittet: "Seien Sie achtsam" rät Papenroth: "Sollten Sie Arbeiten dieser Art beobachten, die Ihnen verdächtig vorkommen, rufen Sie die Polizei und notieren Sie sich besondere Merkmale wie das Kennzeichen oder die Aufschrift des genutzten Fahrzeuges. Ebenso hilft uns eine gute Personenbeschreibung!" Zur weiteren Aufklärung bittet die Polizei um Hinweise: Zeugen, die ebenfalls Angebote erhalten haben bzw. ergänzende Angaben zu dem angezeigten Vorfall machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell