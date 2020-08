Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Zwei Verkehrsunfälle im Wangerland - 61-Jähriger Wangerländer bei Auffahrunfall und ein 12-Jähriger leicht verletzt

Wangerland (ots)

Die beiden beteiligten Pkw befuhren am 05.08.2020, gegen 13:40 Uhr, die L808 in Richtung Carolinensiel. In Höhe Großengarms beabsichtigte der vorausfahrende 61-jährige Fahrer nach links abzubiegen und musste anhalten, das der nachfolgende 70-jährige Fahrer eines Pkw übersah und auf das Fahrzeug des Wartenden auffuhr. Durch den Zusammenstoß wurde der 61-Jährige leicht verletzt, an beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Um 20:15 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 12-Jähriger Radfahrer leicht verletzt wurde. Der 49-Jährige Fahrer eines Pkw befuhr die Goldstraße in Richtung Ortskern und bog nach links in den Fasanenweg ab. Zu diesem Zeitpunkt überquerte der 12-Jährige den Fasanenweg in Richtung Ortsausgang. Durch die Kollision wurde der Radfahrer zum Glück nur leicht verletzt. Die Polizei sucht Zeugen des Verkehrsunfalles. Diese werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04461/92110 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell