Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (291/2020) Mann in psychischer Ausnahmesituation löst Polizeieinsatz in der Göttinger Innenstadt aus - 40-Jähriger von Polizei überwältigt und in Fachklink eingeliefert

Göttingen (ots)

Göttingen, Untere Karspüle Mittwoch, 5. August 2020, 11.20 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - Ein 40 Jahre alter Bewohner eines Mehrparteienwohnhauses in der Unteren Karspüle hat am Mittwochmittag (05.08.20) einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Familienangehörige des Mannes hatten zuvor mitgeteilt, dass sich der 40-Jährige offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befinden würde. Diesen Eindruck habe man während eines am Vormittag geführten Telefonats bekommen. Da nicht bekannt war, ob der 40-Jährige gefährliche Gegenstände bei sich tragen würde, wurde das Haus in der Unteren Karspüle zunächst von der Polizei umstellt und die Untere Karspüle für den Verkehr gesperrt. Beamte konnten den Göttinger schließlich im Innenhof des Wohnhauses ausfindig machen und überwältigen. Er leistete keinen Widerstand. Mit einem alarmierten Rettungswagen wurde der mutmaßlich psychisch Kranke anschließend in eine Fachklink eingeliefert.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Göttingen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Jasmin Kaatz

Otto-Hahn-Straße 2

37077 Göttingen

Telefon: 0551/491-2017

Fax: 0551/491-2010

E-Mail: pressestelle@pi-goe.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-goe.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell