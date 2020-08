POL-GÖ: (288/2020) Diebe stehlen hochwertiges, goldfarbenes E-Bike in der Göttinger Innenstadt - Rund 3.000 Euro Schaden

Polizeiinspektion Göttingen

Göttingen (ots)

Göttingen, Lange-Geismar-Straße Montag, 3. August 2020, zwischen 18.00 und 20.00 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - Fahrraddiebe haben am Montagabend (03.08.20) in der Göttinger Innenstadt ein sehr hochwertiges E-Bike gestohlen. Das erst drei Monate alte Rad mit dem markanten goldfarbenen Rahmen hat nach Angaben der bestohlenen Eigentümerin einen Wert von rund 3.000 Euro. Gegenüber der Polizei gab die Göttingern an, dass sie ihr "Scott Axis eRide 30 Lady" (siehe Vergleichsbild im Anhang, Quelle: www.scott-sports.com) gegen 18.00 Uhr gegenüber einem Café an einem festen Gegenstand angeschlossen habe. Als sie gegen 20.00 Uhr zum Abstellort kam, war es verschwunden. Ihre Suche in der Umgebung verlief erfolglos. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 0551/491-2115 bei der Polizei Göttingen zu melden.

