Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Pressemitteilung der Polizei für Wiesbaden und den Rheingau-Taunus-Kreis

Wiesbaden (ots)

Wiesbaden

1. Falsche Wasserwerker erbeuten Bargeld und Handy, Wiesbaden-Biebrich, Biebricher Allee, 10.06.2020, 17.00 Uhr,

(pl)Am Mittwochnachmittag war in der Biebricher Allee ein Trickdieb unterwegs, welcher sich als Handwerker ausgab und aus der Wohnung einer Seniorin deren Handy und Bargeld entwendete. Der Unbekannte klopfte gegen 17.00 Uhr an der Tür der Geschädigten und erzählte die Geschichte vom Wasserschaden in der Wohnung. Diesem müsse natürlich auf den Grund gegangen werden. Im weiteren Verlauf wurde die Mieterin für mehrere Minuten geschickt abgelenkt, so dass vermutlich ein zweiter Täter unbemerkt die Wohnung betreten und nach Wertgegenständen durchsuchen konnte. Den Diebstahl bemerkte die Geschädigte erst, als der angebliche Handwerker ihre Wohnung bereits wieder verlassen hatte. Der Unbekannte soll ca. 1,80 Meter groß gewesen sein und eine sportliche Statur, dunkelblonde kurze Haare sowie ein westeuropäisches Erscheinungsbild gehabt haben. Die Person habe hochdeutsch gesprochen. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345- 0 zu melden.

2. Einbrecher gescheitert, Wiesbaden-Biebrich, Äppelallee, 11.06.2020, 00.10 Uhr bis 07.45 Uhr,

(pl)Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Donnerstag versucht, in eine Spielhalle in der Äppelallee einzubrechen. Die Täter hatten sich zwischen 00.10 Uhr und 07.45 Uhr an der Glasfront des Eingangsbereiches zu schaffen gemacht. Sie traten gegen die Scheibe, warfen einen Stein dagegen und versuchten diese aufzuhebeln. Die Versuche verliefen jedoch ohne Erfolg, so dass die gescheiterten Einbrecher unverrichteter Dinge die Flucht ergriffen. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

3. Mauer des Goethesteins mit Farbe beschmiert, Wiesbaden-Frauenstein, Zum Goethestein, 10.06.2020, 18.30 Uhr bis 11.06.2020, 11.30 Uhr,

(pl)Die Mauer des Goethesteins bei Frauenstein wurde zwischen Mittwochabend und Donnerstagmittag mit roter Farbe beschmiert. Der durch die Farbschmierereien entstandene Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem 3. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 in Verbindung zu setzen.

4. Geldbörse aus Handschuhfach gestohlen, Wiesbaden, Fasaneriestraße, 11.06.2020, 02.45 Uhr,

(pl)Zwei etwa 25 Jahre alte Täter haben in der Nacht zum Donnerstag aus dem Handschuhfach eines in der Fasaneriestraße geparkten Pkw eine Geldbörse gestohlen. Das Duo drang gegen 02.45 Uhr auf unbekannte Weise in den Innenraum des geparkten Autos ein und schnappte sich die im Handschuhfach zurückgelassene Geldbörse. Die beiden Diebe sollen etwa 25 Jahre alt, ca. 1,80 Meter groß gewesen sein und dunkle Kleidung sowie jeweils eine Baseballmütze getragen haben. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem 3. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 in Verbindung zu setzen.

5. Fensterscheibe von Schule mit Dachziegel eingeworfen, Wiesbaden-Delkenheim, Wilhelm-Dietz-Straße, 10.06.2020 bis 11.06.2020, 14.00 Uhr,

(pl)Mit einem Dachziegel haben unbekannte Täter zwischen Mittwoch und Donnerstag in der Wilhelm-Dietz-Straße in Delkenheim die Fensterscheibe eines Klassenraumes eingeworfen. Hierdurch entstand an dem Schulfenster ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem 2. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2240 in Verbindung zu setzen.

6. Fahrradfahrer an Kreuzung geschnitten und gestürzt - Zeugen gesucht!, Wiesbaden, Schwalbacher Straße, Bleichstraße, 10.06.2020, 22.45 Uhr bis 23.00 Uhr,

(pl)Am Mittwochabend ereignete sich zwischen 22.45 Uhr und 23.00 Uhr in der Schwalbacher Straße in Höhe des Faulbrunnenplatzes ein Verkehrsunfall, bei dem ein 25-jähriger Fahrradfahrer aufgrund des rücksichtslosen Fahrverhaltens eines Autofahrers zu Sturz kam und sich verletzte. Da die Unfallverursacherin oder aber der Unfallverursacher einfach weiterfuhr, ohne sich um den Gestürzten zu kümmern, ermittelt nun der Regionale Verkehrsdienst wegen Verkehrsunfallflucht und sucht nach Zeugen. Der 25-Jährige war mit seinem Fahrrad auf der Busspur der Schwalbacher Straße, welche auch als Radweg gekennzeichnet ist, in Richtung Rheinstraße unterwegs, als er an der Kreuzung zur Bleichstraße von einem nach rechts abbiegenden schwarzen Mercedes geschnitten wurde. Einen Zusammenstoß mit dem abbiegenden Pkw konnte der Radler nur durch eine Vollbremsung verhindern. Obwohl der 25-Jährige hierbei stürzte und sich leicht verletzte, kam die Fahrerin oder aber der Fahrer des schwarzen Mercedes der Pflicht als Unfallbeteiligter nicht nach und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Nach Angaben des Fahrradfahrers könnte ein junges Pärchen den Unfall beobachtet haben. Dieses Pärchen sowie mögliche weitere Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit dem Regionalen Verkehrsdienst der Wiesbadener Polizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

7. Zusammenstoß zweier E-Bike-Fahrer, Mainz-Kastel, An der Helling, 10.06.2020, 08.00 Uhr,

(pl)Am Mittwochmorgen stießen in Mainz-Kastel auf einem Fahrradweg unterhalb der Straße "An der Helling" zwei E-Bike-Fahrer zusammen. Ein 34-jähriger Fahrradfahrer war gegen 08.00 Uhr mit seinem E-Bike von der Biebricher Straße kommend auf dem Radweg in Richtung Mainz unterwegs. Als er dann einen Fußgänger überholen wollte, übersah er offensichtlich den entgegenkommenden, gleichaltrigen Fahrradfahrer und es kam zum Zusammenstoß. Hierbei wurde der entgegenkommende Radler leicht verletzt und die beiden Fahrräder beschädigt.

Rheingau-Taunus-Kreis

1. Hochwertige Mountainbikes gestohlen, Geisenheim, Bahnstraße, Donnerstag, 11.06.2020, 16:15 Uhr - 20:00 Uhr

(däu)Im Laufe des Donnerstagnachmittages entwendeten unbekannte Täter zwei hochwertige Mountainbikes, welche am Bahnhof in Geisenheim abgestellt waren. Die beiden Fahrräder der Marke Haibike waren mit einem Fahrradschloss gesichert. Eines hat einen schwarzen Rahmen und ist mit einem Elektromotor der Marke Yamaha ausgestattet. Das andere Rad ist türkisfarben mit einem weißen Sattel. Am Rahmen befindet sich auf jeder Seite ein Schriftzug "Juliet". Zeugen werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeistation Eltville unter der Rufnummer (06123) 9090-0 zu melden.

2. Metalltafel durch Farbschmierereien beschädigt, Eltville, Weinhohle, 01.06.2020 - 10.06.2020 (Feststellungszeit)

(däu)Unbekannte Täter beschädigten eine Metalltafel am Sonnenberghäuschen in der Verlängerung der Weinhohle in Eltville durch Schmierereien mit einem schwarzen Farbstift. Dabei entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Täterhinweise liegen nicht vor. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0.

3. Fahrradfahrerin mit Fußgängerin kollidiert, Kiedrich, Oberstraße, Mittwoch, 10.06.2020, 11:10 Uhr

(däu)Am Mittwochvormittag um 11:10 Uhr stieß in der Oberstraße in Kiedrich ein Fußgänger mit einer Fahrradfahrerin zusammen. Ein 30-jähriger Mann lief aus einem Haus auf die Fahrbahn und stieß dort mit einer 68-jährigen Fahrradfahrerin zusammen, so dass diese stürzte und zu Boden fiel. Hierbei wurde die 68-Jährige leicht verletzt und ihre Kleidung beschädigt. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeistation Eltville unter der Rufnummer (06123) 9090-0 zu melden.

4. Zeugen gesucht! Hoher Sachschaden nach Verkehrsunfallflucht, Taunusstein, Hahn, Lessingstraße, Mittwoch, 10.06.2020, 12:30 Uhr - 18:20 Uhr

(däu)Am Mittwoch im Zeitraum von 12:30 Uhr bis 18:20 Uhr wurde in der Lessingstraße in Taunusstein - Hahn ein geparkter schwarzer Audi bei einem Verkehrsunfall beschädigt. Der Fahrer des unfallverursachenden Fahrzeuges flüchtete nach dem Zusammenstoß. Mutmaßlich kam es zur Kollision, als das gesuchte Fahrzeug neben dem Audi A6 ein- oder ausparkte. Der hierbei verursachte Schaden beträgt mehrere Tausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeistation Bad Schwalbach unter der Rufnummer (06124) 7078-0 zu melden.

5. Fahrradfahrer bei Sturz schwer verletzt, Kiedrich, Landesstraße 3035, Mittwoch, 10.06.2020, 19:20 Uhr

(däu)Ein 34-jähriger Fahrradfahrer stürzte am Mittwochabend auf der L 3035 bei Kiedrich und verletzte sich hierbei schwer. Der 34-jährige Wiesbadener fuhr mit seinem Rennrad von Hausen kommend in Richtung Kiedrich, als er ohne Fremdeinwirkung nach rechts von der Fahrbahn abkam und in den Straßengraben stürzte. Der Mann musste in eine Klinik eingeliefert werden. An seinem Fahrrad entstand ein Schaden von ca. 1.000 Euro.

6. Aktueller Blitzerreport - Achtung Bußgeldkatalog-Verordnung geändert!

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. In diesem Zusammenhang möchten wir auf die aktuelle Änderung der straßenverkehrsrechtlichen Vorschriften aufmerksam machen, die am 28.04.2020 in Kraft getreten ist. Dabei wurden auch einige Tatbestände der Bußgeldkatalog-Verordnung geändert, was unter anderem auch Auswirkungen auf die Ahndung von Geschwindigkeitsverstößen hat. Folgen hat dies auf die Höhe der Geldbußen und es wird bei geringeren Geschwindigkeitsverstößen als bisher ein Monat Fahrverbot verhängt. Fahrverbote drohen nun innerorts bei einer Geschwindigkeitsüberschreitung von 21 km/h und außerorts von 26 km/h. Ziel der Maßnahmen ist die Wahrnehmung einer effektiven Ahndung und Sanktionierung von Verkehrsverstößen und damit die Schaffung von mehr Verkehrssicherheit für alle. Nachfolgend finden sie die Messstelle der Polizei für die kommende Woche:

Mittwoch: Bundesstraße 42, Gemarkung Eltville Donnerstag: Bundesstraße 260, Gemarkung Bad Schwalbach Freitag: Landesstraße 3275, Gemarkung Hünstetten

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichen, auch unangekündigte Messstellen geben kann.

Polizeiautobahnstation

1. Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt, Wiesbaden, Bundesautobahn 643, Schiersteiner Kreuz, Donnerstag, 11.06.2020, gegen 09:40 Uhr

(däu)Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagvormittag am Schiersteiner Kreuz wurde ein 54-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt. Der Motorradfahrer fuhr von der A 643 aus Mainz kommend auf den Zubringer der A66 in Richtung Frankfurt. Noch im Kurvenbereich des Zubringers kam der 54-Jährige aus ungeklärter Ursache ins Schleudern und stürzte mit seiner Maschine zu Boden. Während das Motorrad auf den linken Fahrstreifen der A 66 rutschte, wurde der Mann auf dem rechten Fahrstreifen der A66 von einem dort fahrenden Wohnmobil erfasst. Er musste in eine Klinik eingeliefert werden. Der Sachschaden an dem Wohnmobil und Motorrad beträgt mehrere Tausend Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

Telefon: (0611) 345-1041 / 1042

E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell