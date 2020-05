Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Aggressiver 22-Jähriger löst DEIG Einsatz aus

Ludwigshafen (ots)

Am 08.05.2020, gegen 01:00 Uhr, wurde die Polizei aufgrund von Streitigkeiten in die Altriper Straße gerufen. Als die Polizeibeamten eintrafen, stellten sie im Eingangsbereich eines Mehrfamilienhauses einen 22-Jährigen fest. Da er verbal sehr aggressiv war, wollten die Polizeibeamten seine Personalien feststellen. Er verweigerte jedoch die Angaben und drohte den Beamten mit dem Tod. Als die Polizeibeamten ihm daraufhin Zwangsmaßnahmen androhten, fasste der 22-Jährige in seine Tasche. Da man davon ausgehen musste, dass er eine Waffe oder einen gefährlichen Gegenstand aus der Tasche ziehen wollte, fixierten ihn die Beamten. Als er gefesselt werden sollte, wehrte er sich und schlug nach den Beamten, so dass er sich kurzfristig aus der Fixierung lösen konnte. Daraufhin drohten die Beamten das DEIG (Distanzelektroimpulsgerät) an. Da der Mann sich aber weiter wehrte und um sich schlug, musste das DEIG schließlich eingesetzt werden. Erst danach konnte der 22-Jährige gefesselt werden. Er wurde mit zur Dienststelle genommen und kam in Gewahrsam. Bei dem Einsatz wurde ein 23-Jähriger Polizeibeamter leicht durch Kratzer verletzt.

